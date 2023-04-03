بينهم تسع نساء و40 قاصرًا.. إنقاذ 92 حراڤا قبالة السواحل الليبية

أنقذت سفينة SOS Méditerranée الإنسانية يوم السبت 92 شخصًا من قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية. حيث خصصت السلطات الإيطالية أوشن فايكنغ لميناء ساليرنو، على بعد حوالي خمسين كيلومترًا من نابولي.

وأنقذت سفينة Ocean Viking، يوم السبت 92 مهاجرا، من بينهم تسع نساء وحوالي 40 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم.

وأعلنت منظمة SOS Méditerranée ، وهي منظمة إنسانية غير حكومية مقرها في مرسيليا جنوب فرنسا. والتي تستأجر السفينة ، أن الأشخاص كانوا على متن قارب مطاطي ” قبالة الساحل الليبي.

بعد عملية الإنقاذ ، خصصت السلطات الإيطالية أوشن فايكينغ ميناء ساليرنو، على بعد حوالي خمسين كيلومترًا جنوب نابولي. “كمكان آمن للإنزال”. ويقع هذا على بعد 450 ميلًا بحريًا (حوالي 833 كيلومترًا) من الموقع الحالي لسفينة المساعدات الإنسانية.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان “مع تدهور توقعات الطقس ، نخشى أن تؤثر الملاحة الطويلة على الحالة الهشة للناجين”.

“إعاقة تقديم المساعدة للأشخاص المنكوبين”

في أوائل جانفي ، نددت عدة منظمات غير حكومية دولية تشارك في عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. ​​برغبة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة “في إعاقة تقديم المساعدة للأشخاص المنكوبين”.

وأشاروا إلى الآثار المتقاطعة للمرسوم الذي يلزم السفن بالذهاب “دون تأخير” إلى ميناء إيطالي. بعد كل عملية إنقاذ والتخصيص المعتاد الآن للموانئ البعيدة للغاية ، مما يقلل من قدرات المساعدة.

كما يطالب المرسوم الجديد الذي تبنته السلطات الإيطالية طاقم سفن الإنقاذ بإبلاغ المهاجرين الذين يرحبون بهم. على متن السفينة بإمكانية التقدم للحصول على الحماية الدولية. في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي وليس فقط في بلد الإنزال.

إذا لم يحترموا هذه القواعد، فإن قباطنة السفن يتعرضون لغرامات تصل إلى 50 ألف يورو. ويمكن معاقبة الانتهاكات المتكررة عن طريق تجميد السفينة.

سياسة صارمة تجاه المنظمات غير الحكومية

هذا القانون ليس له أي هدف سوى “إبقاء السفن خارج منطقة الإنقاذ لفترات طويلة”، حيث شجبت، في جانفي الماضي ، المنظمات غير الحكومية للإنقاذ البحري ، في بيان صحفي مشترك.

ويعتبر وسط البحر الأبيض المتوسط ​​أخطر طريق للهجرة في العالم ، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM). حيث تقدر وكالة الأمم المتحدة أنه في عام 2022 ، اختفى هناك 1417 مهاجرا. ومنذ جانفي ، فقد 441 شخصًا حياتهم في هذه المياه.