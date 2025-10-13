إعــــلانات
بينهم حالة حرجة..5 جرحى في حادث مرور بوهران

بقلم عايدة.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية وهران، حادث مرور وقع بالطريق الاجتنابي رقم 04، ببلدية بئر الجير، أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وأوضحت ذات المصالح، أن الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنة صغيرة وسيارة بالطريق الاجتنابي رقم 04، بلدية ودائرة بئر الجير.

مشيرة أن الحادث خلّف إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و33 سنة لهم جروح مختلفة. ( من بينهم ضحية في حالة حرجة) تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

