بينهم حالة حرجة.. 8 جرحى في حادث مرور بسكيكدة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية سكيكدة، صباح اليوم الأحد، حادث مرور بالمكان المسمى حمروش حمودي، ببلدية حمادي كرومة، حيث أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا57د من أجل حادث اصطدام بين حافلة و جرار. بالمكان المسمى حمروش حمودي، بلدية حمادي كرومة و ائرة سكيكدة.

حيث خلف الحادث إصابة 08 أشخاص (إصابات خفيفة) من بينهم ضحية في حالة حرجة. تتراوح أعمارهم بين 32 و 53 سنة، تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

