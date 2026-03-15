بينهم حالة حرجة.. 8 جرحى في حادث مرور بسكيكدة

بقلم عايدة.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية سكيكدة، صباح اليوم الأحد، حادث مرور بالمكان المسمى حمروش حمودي، ببلدية حمادي كرومة، حيث أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا57د من أجل حادث اصطدام بين حافلة و جرار. بالمكان المسمى حمروش حمودي، بلدية حمادي كرومة و ائرة سكيكدة.

حيث خلف الحادث إصابة 08 أشخاص (إصابات خفيفة) من بينهم ضحية في حالة حرجة. تتراوح أعمارهم بين 32 و 53 سنة، تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

