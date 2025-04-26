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أخبار الجزائر

بينهم رضيع.. إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بالمسيلة

بقلم عايدة.ع
بينهم رضيع.. إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بالمسيلة
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سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، حادث مرور، بالمكان المسمى المعذر بلدية و دائرة بوسعادة بولاية المسيلة.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 11سا 46د من أجل حادث انحراف و انقلاب سيارة. بالمكان المسمى المعذر بلدية و دائرة بوسعادة.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 02 سنة و 52 سنة. تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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