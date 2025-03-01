بينهم رضيع.. اختناق 5 أشخاص بالغاز في النعامة

أصيب 5 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي الجنوبي، ببلدية عين بن اخليل دائرة المشرية بولاية النعامة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، انها تدخلت على الساعة 11سا 30د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بحي الجنوبي، ببلدية عين بن اخليل دائرة المشرية.

وخلّف الحادث 05 ضحايا من الجنسين لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم بين 01 سنة و 40 سنة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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