بينهم رضيع.. تسمم عائلة من 6 أفراد بالغاز في المسيلة
بقلم عايدة.ع
تعرضت عائلة كاملة بولاية المسيلة للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 32 مسكن ، ببلدية سيدي عيسى.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا07د من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة ، بحي 32 مسكن، ببلدية ودائرة سيدي عيسى.
حيث خلف الحادث تسمم 06 أشخاص من الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 02 سنة و 57 سنة. يعانون من ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/MMjxp