إعــــلانات
أخبار الجزائر

بينهم رضيع.. تسمم عائلة من 6 أفراد بالغاز في المسيلة

بقلم عايدة.ع
بينهم رضيع.. تسمم عائلة من 6 أفراد بالغاز في المسيلة
  • 107
  • 0

تعرضت عائلة كاملة بولاية المسيلة للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 32 مسكن ، ببلدية سيدي عيسى.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا07د من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة ، بحي 32 مسكن، ببلدية ودائرة سيدي عيسى.

حيث خلف الحادث تسمم 06 أشخاص من الجنسين  تتراوح أعمارهم ما بين 02 سنة و 57 سنة. يعانون من ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/MMjxp
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر