بينهم رضيع.. تسمم عائلة من 6 أفراد بالغاز في المسيلة

تعرضت عائلة كاملة بولاية المسيلة للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 32 مسكن ، ببلدية سيدي عيسى.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا07د من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة ، بحي 32 مسكن، ببلدية ودائرة سيدي عيسى.

حيث خلف الحادث تسمم 06 أشخاص من الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 02 سنة و 57 سنة. يعانون من ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

