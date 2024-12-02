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أخبار الجزائر

بينهم رضيع.. تسمم 3 أشخاص بالغاز بسطيف

بقلم عايدة.ع
بينهم رضيع.. تسمم 3 أشخاص بالغاز بسطيف
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أصيب 3 أشخاص بتسمم اثر استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، على مستوى السكنات التساهمية بوضياف،  بلدية الأوريسية و دائرة  عين أرنات ولاية سطيف.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. على مستوى السكنات التساهمية بوضياف،  بلدية الأوريسية و دائرة عين أرنات.

مشييرة أن الحادث خلف تسمم 03 أشخاص تتراوح ٱعمارهم بين 02 سنة و 40 سنة، لهم ضيق في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي  .

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