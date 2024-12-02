بينهم رضيع.. تسمم 3 أشخاص بالغاز بسطيف
بقلم عايدة.ع
أصيب 3 أشخاص بتسمم اثر استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، على مستوى السكنات التساهمية بوضياف، بلدية الأوريسية و دائرة عين أرنات ولاية سطيف.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. على مستوى السكنات التساهمية بوضياف، بلدية الأوريسية و دائرة عين أرنات.
مشييرة أن الحادث خلف تسمم 03 أشخاص تتراوح ٱعمارهم بين 02 سنة و 40 سنة، لهم ضيق في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي .
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