بينهم زكريا الزبيدي.. اعتقال إثنين آخرين من الأسرى الفلسطينيين الفارين من السجن  

ذكرت وسائل إعلام الكيان الصهيوني، صباح السبت، أن الشرطة تمكنت من اعتقال اثنين آخرين من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا. وتمكن الأسبوع الماضي 6 أسرى فلسطنيين من الهروب من سجن جلبوع، الشديد التحصين.

وقالت صحيفة “هآرتس” إنه تم إيقاف القيادي في حركة “فتح”، زكريا الزبيدي، والناشط في حركة “الجهاد الإسلامي” محمد العارضة. وبذلك، يرتفع عدد الأسرى الفارين الذين جرى العثور عليهم إلى 4 من أصل 6.

وكانت شرطة الاحتلال، قد أعلنت، مساء الجمعة، أنها عثرت على أول اثنين من الأسرى الفارين وهما يعقوب قادري، ومحمود عارضة. واستنفرت قوى أمنية كبيرة للبحث عن الأسرى، كما سيّرت طائرات بدون طيار ونصبت نقاط تفتيش على الطرق.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين من حفر نفق داخل السجن، هربوا من خلاله في طريقة وصفت بالسينمائية، فجر الأحد الماضي. وشكل الأمر اختراقا أمنيا كبيرا، خاصة أن السجن كان يصنف بأنه واحد من أكثر سجون العالم تحصينا.