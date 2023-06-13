بينهم طالبة جامعية..  شرطة سيدي بلعباس تقبض على مروجي مؤثرات عقلية

ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني عشر القبض على 3 أشخاص بينهم طالبة جامعية تورطوا في الحيازة على المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة فيها .

وقام أفراد الشرطة يتوقيفالطالبة الجامعية رفقة شريكها على متن دراجة نارية وبحوزتهما كميات متفاوتة من المؤثرات العقلية .

وأسفرت العملية عن حجز كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع بريقابلين 300 ملغ ومبلغ مالي قارب 50 مليون سنتيم يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.

وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة.