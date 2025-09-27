بينهم طفل.. البحث عن 3 مفقودين جرفتهم السيول بالجلفة

أكدت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، تواصل عملية البحث عن 3 أشخاص مفقودين بولاية الجلفة، جراء التقلبات الجوية التي شهدتها الولاية.

وأوضحت ذات المصالح من خلال الحالة العامة للتقلبات الجوية لليوم إلى غاية الساعة 07سا00د. أن أعوانها باشروا عملية البحث عن طفل مفقود بولاية الجلفة. مشيرة أن الطفل يبلغ من العمر سنتين مفقود بواد بمنطقة سد أم الذروع كان على متن سيارة سياحية جرفتها مياه الواد ببلدية سيدي بايزيد.

كما تم تنصيب مركز قيادة عملي، وعملية البحث جارية.

وببلدية مسعد، كذلك لا تزال عملية البحث عن شخصين (02) مفقودين جارية.

أما بولاية المسيلة وبالضبط على مستوى بلدية عين الحجل، تم العثور على شخص مفقود على قيد الحياة يبلغ من العمر 25 سنة تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي، وهذا بعد مباشرة عملية البحث عن شخصين (02) مفقودين بالمكان المسمى أولاد مولاهم.

فيما تتواصل عمليات البحث عن الضحية الثانية، كما تم تنصيب مركز قيادة عملي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور