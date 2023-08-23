بينهم فتاة.. توقيف 5 أشخاص وحجز 476 كبسولة من المؤثرات العقلية بتيزي وزو

تمكنت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية – تيقزيرت – بأمن ولاية تيزي وزو، من توقيف خمسة (05) أشخاص من بينهم فتاة، تتراوح أعمارهم ما بين (23 سنة و 48 سنة) ينحدرون من ولايتي تيزي وزو وغليزان، مشتبه فيهم في حيازة وترويج المخدرات و المؤثرات العقلية .

حيث مكنت العملية من حجز 476 كبسولة من المؤثرات العقلية، كمية من المخدرات مقدرة بـ 81 غرام. من الكيف المعالج على شكل قطع صغيرة مهيأة للترويج. سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مبرر شرعي (سكين)، مبلغ مالي مقدر بـ 86500 دج من عائدات ترويج السموم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم بتاريخ 22 أوت 2023 تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيقزيرت المختص إقليميا. عن جنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد عرضها للبيع و الترويج .