بينهم فتاة.. توقيف 5 أشخاص يروجون الكوكايين بوهران

تمكن عناصر الشرطة لأمن دائرة بئر الجير وهران من تفكيك شبكة إجرامية ينشط أفرادها في ترويج المخدرات الصلبة، أين تم توقيف 5 أشخاص بينهم فتاة.

وحسب مصالح الأمن، العملية جاءت أثر معلومات مفادها قيام المشتبه فيهم بممارسة نشاط مشبوه. أين كانوا يتخذون من مساكنهم وكرا لتخزين وشحن ونقل هذه السموم قصد ترويجها عبر الأقاليم الحضرية.

أين باشر محققو المصلحة تحريات واسعة مكنت من إحباط المخطط الإجرامي لهذه الشبكة بعد مراقبة. وترصد تحركاتهم، وتنقلاتهم وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم تم وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيفهم الواحد تلو الآخر.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. أسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص من بينهم فتاة، حجز كمية من المخدرات الصلبة. قدر ومنها ب 133 غرام من الكوكايين. بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي من العائدات يفوق 61 مليون سنتيم. و مركبة كانت تستعمل في تسهيل نشاطهم الإجرامي.

ليتم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطين في القضية قدموا بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقهم أمر إيداع.

