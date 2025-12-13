بينهم فتاتين.. توقيف 4 أشخاص تورطوا في إنشاء محل للفسق بوهران

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري 11 بأمن ولاية وهران، من توقيف 04 أشخاص من بينهم فتاتين تورطن في إنشاء محل للفسق وممارسة الرذيلة.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية جاءت استغلالا لمعلومات واردة لذات المصالح مفادها. تواجد مسكن بقطاع الاختصاص يستغل من طرف أشخاص غرباء كمحل لممارسة الرذيلة.

وبعد عملية تحري وترصد ومراقبة واستفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تم مداهمة المكان. أين تم توقيف 04 أشخاص، وحجز مبلغ مالي من عائدات ومحصلات النشاط قدره 19000دج. ليتم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطين في القضية قدموا بموجبه أمام العدالة.

