بينهم فتاتين.. توقيف 9 أشخاص وحجز قرابة 6000 كبسولة “بريغابالين” بغليزان

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة متكونة من 09 أشخاص من بينهم فتاتين مختصة في نقل وترويج المؤثرات العقلية تنشط على مستوى مدينة غليزان أين تم حجز قرابة 6000 كبسولة ( بريغابالين ).

القضية جاءت على إثر معلومات واردة إلى ذات الفرقة مفادها وجود شخصين مشتبه فيهما. بصدد نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الجنوبية قصد ترويجها على مستوى مدينة غليزان. مستغلين فتاة للتمويه في عملية نقلهم لهذه السموم.

بالتنسيق مع النيابة المحلية وبعد إعداد خطة عمل محكمة تم توقيف 04 أشخاص من بينهم فتاتين على متن مركبة بمدخل مدينة غليزان. أين تم ضبط خلال تفتيش المحكم للفتاتين على 5916 قرص مهلوس كانتا تخبئهما بإحكام داخل ملابسهما .

التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيهم مكنت من تحديد هوية جميع أفراد الشبكة الإجرامية . بعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية عن جناية قيام جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة بالحيازة و النقل و الحصول و الشراء قصد البيع و التخزين و الوضع للبيع للمؤثرات العقلية .

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