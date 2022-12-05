بينهم مغربيان.. تفكيك عصابة تحرض على الإستغلال الجنسي للأطفال عبر 14 ولاية

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبريانية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، نهاية نوفمبر 2022، من توقيف 16 شخص من أصل 20 شخصا، ينشطون ضمن مجموعات مغلقة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، من بينهم إثنين (02) من جنسية مغربية، تُسوّق لمنشورات غير أخلاقية، تستهدف الأطفال المتمدرسين في الطور الابتدائي، وجعلهم بالتالي عرضة للإستغلال الجنسي.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن التحرّيات التقنية المنجزة تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، مكّنت من تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيهم عبر 14 ولاية من الوطن، مع تحديد موقع شخصين إثنين أخرين ينشطان ضمن هذه الشبكة إنطلاقا من المغرب، واللذان انتحلا هويات وهمية على أساس أنهما من الجزائر.

في هذا الشأن، وجهت المديرية العامة للأمن الوطني نداء للأولياء، ممّن يكون أبنائهم قد وقعوا ضحية لممارسات مُماثلة، التقرب من مصالح الشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.