بينهم مغربي.. الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في تهريب “الحراڤة” بوهران

تمكنت المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، في عملية نوعية نفذت بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تنشط في مجال تهريب المهاجرين عبر البحر.

وحسب بيان لمصالح الأمن، تم توقيف أربعة (04) مشتبه فيهم من مدبري هذه الرحلات، أحدهم من جنسية مغربية. مع حجز عدد من المركبات ومبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية و مختلف العملات الأجنبية و المغربية.

ونفّذت هذه العملية النوعية تحت إشراف نيابة الجمهورية المختصة إقليميا، وفق خطة أبحاث ميدانية. أفضت إلى تحديد هوية العناصر المكونة لهذه الشبكة الإجرامية وأماكن تواجدهم. حيث تم اكتشاف محل لبيع الأثاث الخشبي يتردد عليه عدد من الأشخاص المشبوهين يتخدونه ملجأ لإيوائهم والتستر على نشاطهم الإجرامي.

كما أسفرت العملية عن توقيف أربعة 04 عناصر من الشبكة الإجرامية بينهم مغربي الجنسية محل إقامة غير شرعية بالتراب الوطني. حجز مبالغ مالية من العملة الأجنبية تقدر بـ 40 ألف أورو، 520 درهم مغربي، و 3 مركبات من مختلف الأنواع كانت تستعمل في تنقلاتهم المشبوهة.

حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بوهران .

