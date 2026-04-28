بينهم نساء.. الإطاحة بشبكة إجرامية قامت بالسطو على مجوهراتي بعنابة

تمكنت مصالح شرطة عنابة ممثلة في أمن دائرة البوني، من الإطاحة بشبكة إجرامية قامت بعملية سطو على محل تجاري لبيع المجوهرات واسترجاع المسروقات.

وأوضح بيان لمصالح الأمن، أنه على إثر بلاغ تلقته مصالح أمن ولاية عنابة بتاريخ 12/02/2026. عن عملية سطو بواسطة أسلحة بيضاء تعرض لها صاحب محل لبيع المجوهرات. تم فتح تحقيق في القضية من قبل المصالح العملياتية لأمن دائرة البوني بعد تلقي شكوى في الموضوع. من طرف الضحية، أين باشرت المصلحة تحرياتها المعمقة والمتواصلة بالتنسيق مع النيابة المختصة.

حيث مكن الاستغلال الأمثل لمنظومة كاميرات المراقبة، ومقاطع فيديو لعملية السطو. تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تحديد هوية عناصر الشبكة الإجرامية. المكونة من 10 أشخاص من بينهم 03 نساء، أين تم توقيفهم تباعا مع استرجاع المسروقات. المتمثلة في مصوغات من المعدن الأصفر، ألبسة و أقنعة لطمس معالم الجريمة، سيارة سياحية. تم اقتناؤها من عائدات المسروقات، أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام استعملت في عملية السرقة بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات المسروقات.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، جرى تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.

لمشاهدة الفيديو اصغط على الرابط التالي: https://www.facebook.com/reel/1750669346654120

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور