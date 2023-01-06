بينهم 10 مغاربة.. الإطاحة بشبكة دولية لتهريب البشر في تيبازة

تمكنت مصالح أمن ولاية تيبازة ممثلة في أمن دائرة فوكة من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للبشر.

العملية جاءت بعد إحباط محاولة هجرة غير شرعية عن طريق البحر و توقيف 24 شخصا 10 أشخاص من جنسية مغربية. و 14 شخصا من جنسية جزائرية، ليتم تكثيف التحريات والبحث العملياتي. أين تم توقيف 06 أشخاص منظمي هاته الرحلة السرية.

ومكنت العملية من استرجاع قاربي صيد 5.20 م، محركين من نوع ياماها قوة 40 و60 حصان. 570 لتر من البنزين، جهاز تحديد الموقع gps، بوصلة، سترات النجدة. مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 121500دج. مبلغ مالي بالعملة الصعبة 1245 أورو. 20 درهم مغربي.

وتم انجاز ملف قضائي ضد السالفي الذكر عن قضية جناية تهريب المهاجرين، تعريض حياتهم و سلامتهم للخطر. جنحة الشروع في تدابير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية من منفذ غير محروس. في اطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.