بينهم 17 طفلا.. إنقاذ 22 شخصا علقوا بأرجوحة حديقة الشرفة بالشلف

تمكنت مصالح الحماية المدنية بالشلف، اليوم الأحد، من إنقاذ 22 شخصا علقوا بأرجوحة حديقة التسلية لحي الشرفة.

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها، أن وحداتها تدخلت في حدود الساعة 17سا 10د بولاية الشلف بحديقة التسلية لحي الشرفة من أجل إنقاذ 22 شخص، عالقين بالعجلة الكبيرة على إثر إنقطاع التيار الكهربائي داخل حديقة التسلية، حيث تم تسخير شاحنة ذات سلم ميكانيكي لإنزال الأشخاص العالقين وكذا 01 شاحنة نجدة وسيارات إسعاف.

وأضافت ذات المصالح، بأنه تم إنقاذ 17 طفل تتراوح أعمارهم من 02 سنتين إلى 16 سنة، وكذا 5 أشخاص تتراوح أعمارهم من بين سنة إلى 38 سنة .