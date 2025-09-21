بينهم 17 في حالة فرار.. توقيف 7 متهمين وضبط 113.5 كلغ كوكايين و220 ألف قرص “صاروخ”

أصدر مجلس قضاء الجزائر، بيانا صحفيا، بخصوص قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية وحجز كمية معتبرة من مخدر الكوكايين تقدر بـ 113.5 كلغ وكمية من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين.

وجاء في البيان، أنه “عملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 34 مكرر 1 من القانون رقم 25-03 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة عبر الوطنية، عالجت ذات الجهة القضائية قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية متكونة من سنة عشر (16) شخصا حيث تم ضبط سبعة (07) منهم في حالة تلبس بحيازتهم كمية معتبرة من مخدر الكوكايين تقدر بـ 113.5 كلغ، وكمية من المؤثرات العقلية من نوع بريقا بالين تقدر بـ 220.000 قرص و05 مركبات سياحية ومبلغ مالي يقدر بـ 12.212.500 دج.”

ويتعلق الأمر بكل من : المدعو قاسمي سعيد عمره 21 سنة، المدعو صالحي حسام عمره 28 سنة، المدعو بلعريبي عز الدين عمره 20 سنة ، المدعو بن عبد السلام رشيد عمره 40 سنة ، المدعو دعو نقاز عمر عمره 36 سنة ، المدعو إسعادي بشير عمره 60 سنة ، المدعو كامرا السيني عمره 19 سنة من جنسية غينية. صور المتهمين مرفقة في البيان الصحفي).

وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من طرف غرفة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية المسيلة، تم توقيف تسعة أشخاص مشتبه فيهم، فيما بقي سبعة (17) أشخاص آخرين في حالة فرار.

بتاريخ اليوم 21 سبتمبر 2025، بعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل ، الشحن التخزين والحيازة بقصد البيع للمخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية بغرض المساس بالأمن القومي والإخلال بالنظام والأمن العموميين، جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية وجنحة تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية.

بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.