بينهم 26 مغربيا.. تفكيك شبكات دولية مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة” بوهران

نجحت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران خلال أسبوع في عمليات متفرقة، في وضع حد لنشاط شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري عبر سواحل ولاية وهران.

ويأتي هذا في إطار محاربة الجريمة المنظمة وحرصا على تفكيك الشبكات الإجرامية التي تحترف تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر.

وجاءت هذه العملية النوعية بفضل تكثيف التحريات والإستغلال الأمثل للمعلومة، أين تم تجسيد خطة محكمة أفضت إلى تتبع نشاط وأماكن تواجد هاته الشبكات عن طريق القيام بنقاط مراقبة وتفتيش ومداهمات مختلفة عبر كل المنافذ والمحاور و كذا أماكن نشاطها .

وقد كللت العملية بالنجاح، حيث مكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف 111 شخص، من بينهم 45 مدبر و 26 شخص من جنسية مغربية.

كما أسفرت عن حجز 08 قوارب و05 محركات مختلفة القوة والأحجام، و08 مركبات تستعمل في عمليات التنقل، و42 صفيحة بنزين بمجموع 1260 لتر، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 497 مليون سنتيم ومبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت بــ 3290 أورو، وجوازات سفر وهواتف نقالة، وكذا أسلحة بيضاء و قاروة غاز مسيل للدموع.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بجناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية، وكذا جناية تبييض الأموال، بالإضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي.