بينهم 3 مغاربة.. اعتقال 19 شخصًا متورطًا في تهريب البشر من إسبانيا إلى ألمانيا والنرويج

أدى تعاون مشترك بين الشرطة الوطنية الإسبانية واليوروبول إلى اعتقال 19 شخصًا – 16 سوريًا وثلاثة مغاربة -. ساعدوا في نقل المهاجرين غير الشرعيين من إسبانيا إلى ألمانيا والنرويج.

في بيان صدر مؤخرًا عن يوروبول ، ذكر أنه خلال العملية. أجرت سلطات إنفاذ القانون عمليات تفتيش في سبعة مواقع مختلفة.

وجاء في البيان أن “الجماعة الإجرامية هي جزء من شبكة أكبر متورطة. في تهريب الرعايا السوريين عبر طريق سوريا – السودان/ الإمارات – ليبيا – الجزائر – إسبانيا. التي أسقطتها الشرطة الوطنية الإسبانية في وقت سابق عام 2023”.

في الوقت نفسه ، تم أيضًا ضبط عناصر مهمة ، بما في ذلك خمس مركبات وأجهزة متنقلة. وأجهزة تخزين مختلفة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وشرائح الذاكرة.

بالإضافة إلى ذلك ، وكجزء من العملية ، تمت مصادرة حوالي 10000 يورو نقدًا والعديد من المستندات.

وفقًا لليوروبول ، في جوان من العام الماضي ، بدأت السلطات الإسبانية تحقيقًا في هذه المجموعة الإجرامية بالذات.

كان تركيزهم الرئيسي هو تسهيل نقل المهاجرين غير الشرعيين من سواحل الميريا ومورسيا إلى المناطق المحيطة بمدريد.

ونتيجة لذلك ، أنشأت المنظمة سبعة مواقع مختلفة استخدمتها لإيواء هؤلاء المهاجرين.

وكشف اليوروبول كذلك أن المشتبه بهم المسؤولين عن هذه العملية أبقوا هذه المواقع في ظروف غير صحية للغاية.

وشكل هذا الإهمال خطرا صحيا كبيرا على المهاجرين الذين دخلوا إسبانيا بوسائل سرية.

واستمرت الظروف الخطرة منذ دخول المهاجرين إلى إسبانيا لأول مرة حتى مغادرتهم النهائية إلى وجهاتهم النهائية. إما عن طريق البر أو الجو.

وكان المشتبه بهم مسؤولين عن تنظيم نقل المهاجرين إلى مطار باراخاس في مدريد. في الوقت نفسه ، نسقوا شراء التذاكر لهؤلاء المهاجرين ، الموجهة أساسًا لدول غرب وشمال أوروبا ، وخاصة ألمانيا والنرويج.