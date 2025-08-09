بينهم 4 أطفال.. 8 ضحايا في حادث مرور بالمسيلة

تدخلت مصالح الحماية المدنية في ولاية المسيلة، ليلة أمس الجمعة، إثر وقوع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 46، وخلف إصابة 8 أشخاص.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في انحراف سيارة عن مسارها. مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح مختلفة وحالة من الصدمة.

وكان من بين المصابين 4 إناث و4 ذكور، بينهم 4 أطفال، وتتراوح أعمار الضحايا بين سنة واحدة و62 سنة.

وقد قامت فرق الإسعاف التابعة للمركز المتقدم للحماية المدنية بسليم بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان. قبل أن يتم نقلهم إلى عيادة سليم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.