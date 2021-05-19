بينهم 4 مغاربة.. إحباط محاولة “حرقة” لـ 97 شخصا
أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 97 شخص من بينهم أربعة مهاجرين من جنسية مغربية.
وقد كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان والشلف والجزائر والطارف.
فيما تم توقيف 42 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من النعامة وتلمسان وبشار.
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