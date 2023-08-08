بينهم 4 مغاربة.. تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المهاجرين بوهران

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية تقوم بتهريب المهاجرين، وتدبير رحلات الإبحار السريـ حيث جاءت العملية بفضل التنسيق المحكم بين وحدات المجموعة والإستغلال الأمثل للمعلومات الأمنية . حسب بيان لذات المصالح.

وحسب بيان السلك النظامي ذاته، فقد أسفرت التحريات وتتبع وترصد أفراد الشبكة عن وضع حد لنشاط إجرامي دولي يعتمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من المغرب وإدخالهم إلى الجزائر، إلى حين الإعداد والتدبير والتحضير لتهريبهم عبر البحر.

كما أفضت التحريات إلى توقيف 9 أشخاص 05 مواطنين جزائريين و04 من جنسية مغربية. يضيق المصدر نفسه.

وقد أسفرت العملية أيضا عن حجز قارب مزود بمحرك قوة 150 حصان بخاري، محركين، شاحنة ودراجة نارية، 10 صفائح بنزين معبأة سعة 30 لتر، مبلغ مالي قدره 1950 أورو و20 ليرة تركية، 2500 دج، وجوزات سفر وأسلحة بيضاء.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

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