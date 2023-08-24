بينهم 6 مغاربة.. تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين وتدبير رحلات الإبحار السري

فكك الدرك الوطني بوهران شبكة إجرامية دولية تقوم بتهريب المهاجرين وتدبير رحلات الإبحار السري.

وحسب الدرك وطني، فقد أسفرت العملية عن توقيف 18 شخصا من بينهم 6 أشخاص من جنسية مغربية.

وجاءت العملية بناء على معلومات مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم مرشحين للقيام برحلة سرية عبر البحر.

وبفضل التنسيق المحكم بين وحدات المجموعة والفرقة البحرية لحرس السواحل بأرزيو. وتم تسطير خطة محكمة ووصع تشكيل أمني على مستوى الأماكن المشتبه فيها، من المحتمل أن يتم الانطلاق منها.

وأسفرت العملية عن توقيف 18 شخصا من بينهم 12 مواطنا جزائريا إثنين منهما محل بحث و6 آخرين مغاربة.

كما تم حجز قارب نزهة مزود بمحرك قوة 80 حصان بخاري وكذا مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 4206 أورو.

وبعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو حول جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابلة منفعة مالية.

بالاضافة الى ذلك جناية تبييض الأمال، جنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطارجماعة إجرامية منظمة.