“بينوكيو” في إفتتاح المهرجان مسرح العرائس بعين تموشنت

تم اختيار عرض “بينوكيو” للمسرح الجهوي لوهران لحفل افتتاح المهرجان الثقافي الوطني المقبل لمسرح العرائس في 31 مارس الجاري بعين تموشنت.

وسيشارك المسرح الجهوي لوهران في المهرجان المذكور ب “بينوكيو”، وهو أحد إنتاجاته الجديدة التي سيتم عرضها خارج المنافسة في افتتاح مهرجان العرائس بعين تموشنت.

ويحظى هذا الإنتاج المسرحي الذي أخرجه قادة بن شميسة بشعبية كبيرة لدى الأطفال منذ أول عرض تم تقديمه في شهر أكتوبر الماضي على ركح المسرح الجهوي لوهران والذي ضاعف عدد العروض لإرضاء الأطفال.

وسيتم عرض هذه المسرحية التي تروي مغامرات الشخصية الشهيرة “بينوكيو” أيضا في المسرح الجهوي بوهران يوم الأربعاء بمناسبة افتتاح الطبعة الجديدة لتظاهرة “العطلة في المسرح” التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح.

وذكر ذات المسؤول، أنّ “هذا الإنتاج سيتم عرضه على نطاق واسع في المناطق النائية، أين لا تنظم نشاطات مسرحية كثيرة”.