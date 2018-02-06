بينيتس:”سليماني سيأخذ فرصته أمام مانشستر يونايتد”

من المرتقب أن يُسجل المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني أول ظهور له بقميص ناديه الجديد نيوكاستل الإنجليزي الأحد القادم.

وهذا حسب ما صرح به التقني الإسباني رافاييل بينيتيس الذي قال:”سليماني لم يكن جاهزا في المجموعة خلال اللقاء الماضي أمام كريستال بالاس”.

وأضاف المدرب السابق لريال مدريد قائلا:”كان حاضرا في تدريبات الفريق هذا الأسبوع وسيأخذ فرصته هذا الأحد أمام مانشستر يونايتد”.

يذكر أن المهاجم السابق لشباب بلوزداد إنتقل لنيوكاستل خلال الميركاتو الشتوي المنصرم بعد خروجه من حسابات ناديه ليستر سيتي.