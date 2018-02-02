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بينيتيز:”إصابة سليماني غير مقلقة وقد يكون حاضرا في لقاء الغد”

الرياضة
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بينيتيز:”إصابة سليماني غير مقلقة وقد يكون حاضرا في لقاء الغد”
بقلم وليد كويني

لم يستبعد مدرب نيوكاستل الإنجليزي الإسباني رافاييل بينيتيز مشاركة الدولي الجزائري سليماني في لقاء النادي غدا أمام كريستال بالاس.

ونشرت الصفحة الرسمية لنيوكاستل بتويتر تصريحا لبينيتيز قائلا:”سليماني مايزال يعمل مع الطاقم الطبي للفريق”.

مضيفا في ذات السياق:”لدينا حصة تدريبية أخيرة وسنرى إذا كان يإمكانه المشاركة غدا أمام كريستال بالاس”.

كما هوّن المدرب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني من إصابة المهاجم الجزائري قائلا:”إصابته في فخذ ليس خطيرة كما كنا نظن”.

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