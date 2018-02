بينيتيز:”إصابة سليماني غير مقلقة وقد يكون حاضرا في لقاء الغد”

ونشرت الصفحة الرسمية لنيوكاستل بتويتر تصريحا لبينيتيز قائلا:”سليماني مايزال يعمل مع الطاقم الطبي للفريق”.

مضيفا في ذات السياق:”لدينا حصة تدريبية أخيرة وسنرى إذا كان يإمكانه المشاركة غدا أمام كريستال بالاس”.

كما هوّن المدرب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني من إصابة المهاجم الجزائري قائلا:”إصابته في فخذ ليس خطيرة كما كنا نظن”.

Rafa: “Islam Slimani has been working with the physio. He has a small problem with his thigh but it’s not as bad as people thought. He has been on the pitch. Will he be available? We’ll see tomorrow when we train.” #NUFC pic.twitter.com/p1eQgxz3c6

— Newcastle United FC (@NUFC) February 2, 2018