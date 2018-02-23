بينيتيز:”سليماني أجهدناه كثيرا وأنا سبب إصابته مُجددا”

أكد مُدرب “نيوكاستل” الإنجليزي “رافاييل بينيتيز” أنه تسبب في تجدد إصابة الدولي الجزائري “إسلام سليماني” بعد إجهاده له في التدريبات.

وقال المُدرب الإسباني اليوم الجمعة في ندوة صحفية قبل مواجهة فريقه غدا ضد “بورنموث” في الدوري الإنجليزي الممتاز.

“كل شيئ كان على مايرام بالنسبة لسليماني.. لكن في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق أحس ببعض الألام في الإصابة القديمة”.

“بعد الفحوصات التي أجراها سيغيب على الأقل لمدة أسبوعين.. أظن أننا ضغطنا عليه كثيرا من أجل إسترجاعه في أقرب فرصة”.

وأضاف:”الأن يجب عليه الصبر ومحاولة الإسترجاع بشكل جيد لأننا بحاجة إليه في اللقاءات القادمة”.