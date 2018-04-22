بينيتيز: “المباريات المتبقية ستحدد مستقبل سليماني”

أكد رفاييل بينيتيز، مدرب نيوكاستل يونايتد الإنجليزي، أن على الدولي الجزائري، إثبات قدراته لضمان مكانته في الفريق، خلال ما تبقى من عمر البطولة.

وصرح رافا بينيتيز، لموقع “شيلدز كازيت“: “يمكنني القول أن بعض اللاعبين سيلعبون مستقبلهم في المباريات المتبقية من الموسم الجاري”.

وأضاف: “أتحدث عن اللاعبين الذين يتواجدون في نهاية عقدهم مع الفريق والمعارين، على غرار كيندي، واسلام سليماني”.

وتابع: “سنمنحهم الفرصة، ويتعين عليهم اثبات قدراتهم، ثم علينا نحن تقدير حالة كل لاعب، قبل اتخاذ القرار المناسب بخصوص مصيرهم مع الفريق”.

يذكر أن إسلام سليماني، شارك في مبارتين فقط مع نيوكاسل، منذ انضمامه للفريق، في الميركاتو المنصرم، على شكل إعارة من ناديه ليستر سيتي”.