بينيتيز: “سليماني متحمس للعودة للمنافسة”

كشف مدرب نيوكاستل يونايتد الإنجليزي، رافاييل بينيتيز، أن إسلام سليماني، متحمس للمشاركة مع ناديه الجديد، وأن الأمر يبقى بيد أطباء الفريق.

وصرح رافاييل بينيتيز، خلال ندوته الصحفية: “سليماني إيجابي، وهو متحمس للعودة للمنافسة واللعب من جديد”.

وأضاف: “إذا كان كل شيء على ما يرام، سنرى كم من الدقائق بإمكانه المشاركة فيها”.

وتابع التقني الإسباني تصريحه بالقول: “عليه الآن إنتظار رأي الأطباء، اللذين سيقررون إلى أي حد هو جاهز”.

يذكر أن إسلام سليماني، لم يشارك في أي مباراة بألوان ناديه الجديد نيوكاستل، منذ انظمامه إليه في الميركاتو الشتوي الماضي.