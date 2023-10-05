بين أمي وأبي من عليّ أن أرضي..؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سيدتي قراء المنبر الكرام. هذه مشكلتي أضعها أمامكم علني أجد ما ينير دربي ويريح بالي، فأنا احمل هما أثقل كاهلي بسبب مشاحنة بين أمي وأبي.

سيدتي أنا فتاة في الـ24 من عمري، واليّ مطلقان منذ أكثر من عشرين سنة، لكن الحمد لله. أمي لم تتخلي عني وآثرت على نفسها واختارت أن تفني حياتها معي، في حين أبي أعاد الزواج لكنه أبدا لم يقصر في حقوقي ومسؤولياته اتجاهي، ودوما أشعر بالارتياح إلى جانب كليهما، لكن فيما يخص مصيري وقرارات حياتي لا يتفقان أبدا. فأمام كل خطوة أخطوها في حياتي يختلفان دوما ولا أعرف من أرضي، مؤخرا أراد أحدهم أن تقدم لخطبتي. رحبا به كليهما، تمت الخطوة الأولى بسلام، لكن أبي لم يكن حاضرا لظروف عمله. وبعد أيام سنقيم خطوبة رسمية بحضور عدد من أفراد العائلة من الطرفين، إلا أن أمي ترفض حضور والدي للخطبة. وأبي يصر على أن يكون هو ولي أمري، وبينهما أنا أعيش ضغطا كبيرا. وأشعر أن فرحتي لم تكتمل، فكيف أتصرف معهما أفيدوني من فضلكم؟

ماريا من الوسط

الـــــــــــــــــــــــــــرد:

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك عزيزتي، وأتمنى من الله التوفيق في الرد عليك بما يريح بالك ويثلج صدرك ويخفف الحمل عليك. كما أتمنى أن يتم لك هذه الفرحة وان يبارك لك في هذا الزواج، أنت حقا في موقف لا تحسدين عليه. فليس هنا أمر من أن يجد الإنسان نفسه مخيرا بين شخصين عزيزين على قلبه، فما بالك إن كانا هذين الشخصين. هما أمك وأبيك، فغالبا الزوجان لا يفكران في عواقب قرار الانفصال، فكلاهما سيغنيه الله من فضله وسعته. لكن الضحية سوف تكون الأولاد، فانا أرى أن كلاهما يفكر بأنانية، وكلاهما يريد أن يظهر بأنه يحبك أكثر من الثاني.

لذا أنصحك بالتعقل والتريث في اتخاذ القرار، واعلمي انه مهما اشتدت الفتنة بينهما أنت ملزمة بالطاعة لهما. أما مسألة زواجك أرى أنه من الضروري حضور والدك في عقد قرانك، لهذا حاولي أن تفهمي أمك ذلك بطريقة لينة. خاصة من الناحية الشرعية، ولا أعتقد أنها ستتعنت أكثر، اعترفي لها بجميلها بكلمات حنونة، ذكريها أنها كانت مصدر أمانك. ورفيقتك منذ نعومة أظافرك، وسوف تجدينها راضية ومتفهمة بإذن الله، أما إن أوصدت أبواب التفهم وأصرت على موقفها. حاولي أن تستعيني بطرف ثالث في المسالة ممن تثقين في حكمة ليحاول معك إقناعها بالأمر، فأنت فرحة أبيك الأولى. ومؤكد هو اليوم يشعر بالفخر، خاصة انك ذكرت في الرسالة انه كان دوما أبا مسؤولا عطوفا معك ولو أن هذا من واجبه. فلا تقلقي أكثري من الدعاء والتضرع إلى الله، وعالجي الأمور بروية والنتيجة ستكون حتما جيدة، وفقك الله وبارك لك وأسعدك.