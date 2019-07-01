بين الأموات في المنام… إنهم من لا يسمع ولا يعقل عن الله

أرى نفسي في المنام مرات عديدة أني بين الموتى فما هو تعبير هذه الرؤيا؟

عبد القادر البويرة

علما أني رجل كبير في السنّ.

خيرا رأيت:

من يرى نفسه بين الموتى في المنام فالرؤيا تدلّ على أوجه منها، فهي تدلّ على أهل السجن وتدل على أهل المقبرة.

وتدلّ على المنافقين لأنهم يشبهون أهل القبور في أنهم لا يسمعون ولا يجيبون، وقد يدلّ الموتى على أنّ الرائي غافل عن الحق.

فالذي يرى في المنام أنّه مع الأموات لكن يلامسهم قد يبتلى من أناس لا يخشون الله على صفة لا يسمعون ولا يبصرون.

وهي من صفات أهل النفاق، أما الذي يرى الموتى معرضين عنه فالرؤيا تدلّ على سوءِ حاله عند الله.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم «يكفي أحدكم أن يوعظ أحدكم في منامه» لأن الميّت في دار الحق وهو يرمز للحق.

فإن أعرض ميّت عن الرائي الحي في المنام فيرمز على إعراض الحق عنه لمعصية أتاها أو ظلم فيراجع الرائي نفسه.

ومن ثمّ تذهب دلالة هذه الرؤيا من التواجد بين الأموات في المنام إلى أنّك تعيش مع من لا يخاف الله ولا يتقه فلا يسمعون ولا يجيبون الله إلى ما أمر به أو نهى عنه فهم كالأموات تماما، والله أعلم.