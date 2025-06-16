بين “الاحتمالات” و “الأعداد المركبة”..الرياضيات ترفع أمل النجاج لتلاميذ “الباك”

خرج اليوم التلاميذ مرتاحين من امتحان مادة الرياضيات، الذي رفع سقف النجاح عاليا بالنسبة لمترشحي كل الشُعب خاصة الشعب العلمية. والتقنية وشعبة التسيير والاقتصاد، وحتى الشُعب الأدبية.

وقد أكد التلاميذ أن الامتحان كان في المتناول، خاصة تمرين الاحتمالات، هذا الأخير الذي أثلج صدر العديد من المترشحين، فيما اشتكى البعض من تمرين الأعداد المركبة الذي كان معقدا بالنسبة لهم نوعا ما.

وفي هذا الصدد، قالت تلميذة مترشحة. إنّ الاسئلة كانت عادية جدا وهي في متناول التلميذ الذي درس وراجع طيلة العام الدراسي.

فيما قال مترشح آخر “في الحقيقة لقد قمنا بحل أسئلة أصعب من هذه، إلا أن الارتباك ساهم في عدم قدرتنا على التركيز. وهذا ما أدى بنا إلى الخطأ في العديد من التمارين”.

وبالنسبة للشُعب التقنية، أين تعتبر الرياضيات مادة أساسية، فقد أكد معظم التلاميذ أن الأسئلة كانت صعبة جدا، لكن بالتركيز فسيتمكن كل مترشح من الحصول على نقطة محترمة.