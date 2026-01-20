بين الثانويات..أولى مواجهات الدور الربع النهائي تنطلق اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء، أولى مواجهات الدور الربع النهائي من المرحلة الوطنية للمنافسة العلمية بين الثانويات. والتي تجمع بين ثانوية امحمد يزيد، سور الغزلان (ولاية البويرة) وثانوية الرياضيات، الشهيد محند مخبي، القبة (الجزائر العاصمة).

وستنظم منافسة بين الثانويات بقاعة العروض لمين بشيشي بالنادي الثقافي عيسى مسعودي بمقر الإذاعة الجزائرية. على أن تنقل بثًا مباشرًا عبر المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري (القناة الشبابية والقناة الأرضية). و الإذاعة الجزائرية، وذلك اليوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة الثانية زوالًا.

