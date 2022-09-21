بين الجزائر وقطر.. ماجر يكشف هوية البلد الذي سيدافع على ألوانه ابنه
بقلم عزيز طالبي
ابدى الناخب الوطني الأسبق رابح ماجر فخره لما يقدمه ابنه لطفي ماجر في البطولة القطرية رفقةالدحيل.
وقال ماجر في تصريح له اليوم الأربعاء لدى عودته الى الجزائر :” شاهدت ابني عندما سجّل هدفه بالعقب، كما قدّم تمريرتين حاسمتين”.
و أضاف :”فاجاني بصراحة في مباراة كانت قوية و كبيرة، أؤكد أنه لا يزال يتعلم”.
وعن امكانيته حمل لطفي القميص الوطني مستقبلا :”لطفي يجب ان تسألوه هو بنفسه و يجيبكم”
كما ختم ماجر كلامه عن منافسة كأس افريقيا للمحليين “ان شاء الله القرعة تكون مناسبة لنا. و نتمنى ان تبقى كأس افريقيا للمحلّيين في الجزائر”.
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