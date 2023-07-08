بين الحرائق والغرق وحوادث مرور.. هذه آخر حصيلة الحماية المدنية

كشفت، مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، عن آخر حصيلة تدخلاتها خلال 24 ساعة الماضية. وستعلق الأمر بحوادث الحرائق، المرور، والغرق.

كما أشارت، الحماية المدنية، إلى أنها سجلت في حوادث المرور 184 تدخل. حيث خلفت هذه التدخلات 216 جريحا و9 وفيات.

في حين، سجلت الحماية في حوادث الغرق، حالتين في كل من شواطىء ولاية سكيكدة. وغريق في المجمعات المائية بولاية باتنة.

وفي ظل ارتفاع الشديد لدرجات الحرارة شهدت بعض المناطق اندلاع حرائق مهولة في الغابات. حيث تدخلت الحماية، إثر 5 حرائق الغابات بكل من حريقين بولاية سطيف، حريق بولاية الشلف، حريق بولاية باتنة، حريق بولاية تيزي وزو.

كما سجلت المصالح ذاتها، 8 حرائق للمحاصيل الزراعية. حيث توزعت على 4 في أم البواقي، 2 بولاية ميلة، 1 بولاية قالمة، 1 بولاية الطارف. مشيرا البيان ذاته، إلى أن الأشجار المثمرة تضررت أيضا حيث تم تسجيل 9 تدخلات في كل من ولايات سطيف “2”، بجاية “2”، سكيكدة “2”. وتدخل واحد في كل من تيارت، المسيلة، ميلة .

وشهدت حرائق النخيل 4 تدخلات في حرائق النخيل، المغير “2”، إن صالح “1”، غرداية “1”. كما تم تسجيل 9 تدخلات في حرائق الادغال و الحشائش الجافة و7 تدخلات في حزم التبن.