بين العربية والأجنبية.. هذا هو المنتخب الذي يشجعه الجزائريون في مونديال روسيا

فصلت الجماهير الرياضية الجزائرية، في هوية المنتخب الذي سيشجعه كل منهم في مونديال روسيا 2018، في ظل غياب الخضر عن هذا العرس العالمي.

واختلفت إختيارات الجماهير الجزائرية، حول المنتخب الذي سيشجعه كل منهم، في هذا المونديال، بين المنتخبات العربية، والأجنبية.

وجاء اختيار البعض للمنتخبات الأجنبية، بالنظر لأسماء اللاعبين الذين يمثلونها، على غرار ميسي، كريستيانو، ونيمار، بينما اختار البعض المنتخبات العربية بحكم الميول العرقي.

وكانت حصة الأسد بالنسبة للمنتخبات العربية، لدى الجزائريين، من نصيب نسور قرطاج، ثم أسود الأطلس، أما المنتخبات الأجنبية فعادت الأغلبية لألمانيا واسبانيا، البرتغال والبرازيل.