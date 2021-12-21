بين العمل والبيت.. إليكِ سيدتي دليل راحتك

بين العمل والبيت.. إليك سيدتي دليل راحتك

تعيش الكثير من السيدات العاملات الشتات بين المسؤوليات المترتبة عليهن في المنزل وفي العمل، فنجد الكثير منهن تتذمر من ضيق الوقت، وتراكم الأعمال، لهذا نقترح عليك ما يلي لتنظمين وقتك وتكوني ناجحة في حياتك بلا توتر ولا نرفزة:

اصنعي جدولا يوميًّا وأعَدّي قائمة بما تريدين إنجازه:

يجب أن يكون لكِ جدولا بسيط وثابت تتبعينه، اكتبي مهام اليوم التالي قبل أن تنامي واجعلي قائمتكِ مَرِنة لتتمكَّني من إضافة أي مهام تطرأ عليكِ، كما يمكنكِ أيضًا تحديد قائمة بالوجبات الغدائية التي تحضرينها للعائلة.

حددي أولوياتكِ بمخطط واضح:

مفتاح تنظيم الوقت هو معرفة الأمور المهمة، والأمور التي يمكن تأخيرها لوقت لاحق، وحاولي تقليص الوقت الذي تقضينه في كل مهمة، يمكنكِ مثلًا الاتّفاق مع أطفالكِ على أن يقوموا بتجهيز ملابسهم وحقيبة المدرسة للغد قبل الذهاب للنوم، يمكنكِ أيضًا تشغيل الغَسّالة أثناء قيامك بعمل آخر.

بين العمل والبيت.. إليك سيدتي دليل راحتك

النظام ثم النظام ثم النظام:

نَظِّمي الأوراق الهامة في ملَفّات، يمكنكِ أيضًا الاحتفاظ بأرقام الهواتف في مَلَفّ مُنْفَصِل، فقط يكون هاتفك بعيدا عنك وتحتاجينها بصفة مستعجلة، وعملًا بالمثل القائل “الوقاية خيرٌ من العلاج” فإن النظام يقيك التعَرُّض لكثير من المشاكل والضغوط، كقضاء نصف ساعة بحثًا عن مفاتيح السيّارة أو عن كتاب المدرسة الضائع لطفلكِ، فأفضل من ذلك كُلّه أن تعيدي كل شيء إلى مكانه في الحال بدلًا من ضياع الوقت في البحث عنه.

اطلبي المساعدة:

بعض الأُمّهات والزوجات يفضلن القيام بكل شئ بأنفسهن، لا تفعلي ذلك، لأن هذا قد يجعلكِ تنفجرين من كثرة الضغوط، لذا عودي جميع أفراد الأُسْرة المشاركة في أعمال المنزل، يمكن للأطفال المساعدة في الأعمال التي تتناسب مع أعمارهم، حَدِّدي لهم مهام معينة، مثل: جَمْع اللِعَب، أو وضع الملابس المُتَّسِخة في سَلَّة الغسيل…إلخ

كوني مُسْتَعِدّة:

احتفظي بحقيبة جاهزة فيها الأساسيّات التي تحتاجيها للخروج، واتركيها بجانب الباب. كذلك فإن بعض الأُمّهات يحتفظن بغيار كامل من حفّاضات وملابس لأطفالهن بالسيارة حتى إذا اضطررن للخروج فجأة أو لمشوار قريب، لا يحتجن لإعداد الحقيبة، تحتفظ بعض الأُمّهات أيضًا بكُتُب تلوين، وقصص، وألعاب بسيطة في السيّارة ليتَسَلَّى بها الصغار أثناء الطريق.

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