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قناة النهار

بين الندرة وارتفاع أسعار الأدوات.. دخول مدرسي باهض الثمن !

بقلم النهار أونلاين
بين الندرة وارتفاع أسعار الأدوات.. دخول مدرسي باهض الثمن !
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بين الندرة وارتفاع أسعار الأدوات.. دخول مدرسي باهض الثمن !

رابط دائم : https://nhar.tv/dObcF
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