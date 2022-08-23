قناة النهار بين الندرة وارتفاع أسعار الأدوات.. دخول مدرسي باهض الثمن ! بقلم النهار أونلاين نشر في 23 أوت 2022 - 18:01 شارك غرِّد أرسل 47 0 بين الندرة وارتفاع أسعار الأدوات.. دخول مدرسي باهض الثمن ! رابط دائم : https://nhar.tv/dObcF اقرأ أيضا الحماية المدنية بالمدية: إنقاذ شخصين مخـتنقين داخل نفق منبع مائي والعملية متواصلة لإنقاذ الثالث قناة النهار 16 أوت مستثمر يطالب بقطعة أرض لإنشاء مصنع وتجنيب إستيراد مادة كيميائية تكلف الدولة ملايين اليوروهات قناة النهار 04 أوت عدالة: هذه هي العقوبات التي تقع على المتورطين في حـ. رق الغابات قناة النهار 19 أوت البروفيسور اخاموك : عودة نقص حاستي الشم و الذوق في أعراض كــورونا قناة النهار 03 أوت فاسألوا: حقوق الجار قناة النهار 08 أوت زغدار: مؤسسة magi حققت رقم أعمال يفوق 32مليون أورو بعد تغيير نشاطها قناة النهار 04 أوت البروفيسور مهياوي : الوبـاء مازال ماراحش..والحديث عن الموجة الخامسة لايزال مبكرا قناة النهار 08 أوت نهاركم جديد: نصائح حول التمارين الرياضية..الخطوات الصحيحة قناة النهار 18 أوت بحر جميل وهادئ على طول الشريط الساحلي قناة النهار 06 أوت صريح جدا: جزائريون يختارون الذهاب إلى الغابة بدلا من الشواطئ .. قناة النهار 23 أوت