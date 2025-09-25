بين تلاميذ والسائق.. 20 مصابا إثر حادث مرور في سطيف

تدخلت، صبيحة اليوم الخميس، فرق الحماية المدنية لوحدة بوقاعة مدعمة بأخرى من عين آرنات وسطيف لحادث انحراف وانقلاب حافلة من الحجم المتوسط للنقل المدرسي. على الطريق البلدي رقم 150 قرية الحمامة بلدية عين الروى دائرة بوقاعة شمال غرب سطيف.

وخلف الحادث 20 مصابا، بينهم 19 تلميذا من الطور المتوسط والثانوي. من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و18 سنة والسائق). إصاباتهم ليست خطيرة معظمهم في حالة صدمة، ثم إجلاؤهم إلى إستعجالات مستشفى بوقاعة.

وكانت الحافلة في مشوارها الصباحي من قرية الحمامة إلى مركز بلدية عين الروى. في حين، لا تزال العملية جارية.