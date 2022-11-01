بين دراستي وزواجي أنا على صفيح من نار

السلام عليكم ورحمة الله، سيدتي قراء الصفحة الكرام، أنا فتاة في الـ23 من العمر، تزوجت فقط منذ سنة وأنا لازلت طالبة جامعية بعد اتفاق بيننا وبين أهلينا أن أكمل دراستي، زوجي من ولاية أخرى ونحن نقيم في أمام أهلي، سارت الأمور بخير إلى أن تعرضت حماتي إلى تعقيدات صحية ألزمتها الفراش، اضطر زوجي حينها الذهاب إلى والدته، وهذا أمر طبيعي وواجب عليه،

بين دراستي وزواجي أنا على صفيح من نار

قضينا العطلة الصيفية هناك، لكن الآن وبعد أن جاء الدخول الجامعي، رفض العودة إلى بيتنا، لا بل طلب مني التوقف عن الدراسة، علما أنه بقيت لي سنة واحدة على التخرج، بعدها وأمام إصراري أنا على مواصلة الدراسة حصل بيننا الكثير من المشاكل الأخرى وكلانا أخطأ، اجتزنا الكثير منها لكن بقيت مسألة الدراسة عالقة بيننا، فعدت إلى بيت أهلي، حاولوا معه كثيرا لكنه رفض الإصغاء لهم، فكيف له أن يمنعني من تحقيق حلمي ومن إتمام دراستي وأنا بعد خطوة واحدة من التخرج..؟ فأنا لا أرفض العودة إلى العيش أين يقيم أهله ولا أود إبعاده عنهم، بل أريد فقط أن أكمل دراستي وأتخرج.

سيدتي صدقيني إن قلت أنني وبسبب كل الضغوطات التي عشتها لم أسجل إلى حد كتابة هذه السطور، ولم أزاول الجامعة بعد، فشلت حقا وأشعر بالإحباط، فكرت طويلا ولا أرى حلا لما يحصل بيننا غير الطلاق، أنا لا أكرهه، بل انصدمت من موقفه، أشعر أنه تغير كثيرا، ولم يعد ذلك الزوج الحنون الذي أحبني وأحببته كثيران فماذا أفعل ساعدوني أكاد أفقد صوابي..

صباح من الوسط

بين دراستي وزواجي أنا على صفيح من نار

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

وعليكم السلام ورحمة الله، سأدعوك أولا للهدوء وعدم تهويل الأمر أكثر، وأن لا تلومي نفسك كثيرا، نيتك واضحة، فأنت لا ترفضين أهله ولا ترفضين مساعدته لهم، بل طلبك مشروع وأصلا تم الاتفاق عليه قبل عقد القران، لذا أرى أن كل ما تحتاجانه هو الجلوس مع بعض والتحدث بروية وبرفق للوصل إلى حل وسط يرضي الطرفين، فمثلما هو ملزم بالاتفاق الذي حصل بينكما، أنت أيضا حاولي تفهم موقفه لأنه لم يتصرف بهذه الطريقة من عبث، بل خوفه على والدته وتأثره بمرضها وحرصه على برها ورعايتها في هذه الحالة هو ما جعله يتخذ هكذا قرار دون استشارتك.

عزيزتي لا أنصحك أبدا بالطلاق، لأنك وعلى ما يبدو جمع بينكما حبا جميلا وحياة حلوة، فلا تسمحي لها أن تتبخر بين تعنته للعودة إلى ولايته، وإصرارك إتمام الدراسة، لذا تنازلي ويمكنك تأجيل التخرج إلى السنة المقبل ريثما تشفى والدته بحول الله، أو ربما قد يلين قلبه عندما يرى منك التفهم والحب.

بين دراستي وزواجي

لا تسمحي لأي طرف التدخل بينكما بطريقة سلبية حتى لا تزيدي الطينة بلة، لأنه من خلال رسالتك واضح جدا أنك طلبت الطلاق متأثرة بالمحيط الذي أنت فيه، وأنك غير مقتنعة به، لذا أعيدي التفكير مرة أخرى، وأكيد ستصلين إلى حل يرضيك ان شاء الله.