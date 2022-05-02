“بين سبورت” تسحب خبرها بخصوص قرار الفيفا في مباراة الخضر والكاميرون

سحبت شبكة “بين سبورت” الخبر الذي نشرته اليوم الاثنين، بخصوص قرار الفيفا فيما تعلق بالمباراة الفاصلة للخضر والكاميرون.

وكانت “بين سبورت” قد نشرت عبر قناتها الاخبارية، خبر فصل الفيفا في قرار اعادة المباراة الفاصلة للمنتخب الوطني والكاميرون.

كما كشفت ذات القناة القطرية، في خبر انفردت به، بأن الفيفا قررت عدم اعادة المباراة الفاصلة.

وقامت شبكة “بين سبورت” بسحب هذا الخبر، بعد ما تم تداوله عبر العديد من المواقع الرياضية، لعدم تأكيده من طرف الفيفا.