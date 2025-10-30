“بين شرعية المطلب والغطرسة الإستعمارية “.. ندوة تاريخية للمديرية العامة للأمن الوطني

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني ندوة تاريخية حملت عنوان ” ثورة 01 نوفمبر 1954 ، بين شرعية المطلب والغطرسة الإستعمارية “.نشطها البروفيسور ساحولي بشير، مختص في التاريخ من جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس.

الندوة التي إحتضنتها مدرسة الشرطة طيبي محمد - بسيدي بلعباس تم بثها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد لفائدة إطارات وطلبة مدارس الشرطة. عبر كامل التراب الوطني وتهدف إلى تعزيز الرصيد المعرفي والتاريخي للطلبة المتربصين. بمختلف مدارس الشرطة وكذا زرع الروح الوطنية وحب الإنتماء. إلى المديرية العامة للأمن الوطني .

من جهتهم تفاعل الطلبة مع البروفيسور المحاضر. وطرحوا عدة أسئلة متعلقة بالثورة التحريرية المجيدة مؤكدين السير على نهج أسلافنا قصد الحفاظ على وطننا المفدى وصون أمانة المجاهدين والشهداء وحماية المواطنين. من كل من تسول له نفسه المساس بأمنهم أو ممتلكاتهم .