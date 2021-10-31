بين شكاوي زوجتي.. وبكاء ابني الذي لا ينتهي

سيدتي، أنا رجل متزوج منذ حوالي ثلاث سنوات، لي ابن يبلغ من العمر 8 أشهر، زوجتي موظفة، ولا أنكر أنها تتعب كثيرا بين العمل والتربية الولد، مشكلتنا هي أننا تكلفي أيضا عند دخولي المنزل أن أهتم بالطفل مثلما تفعل تماما، لكنه شديد البكاء خاص حين يكون معي،

وهي دوما تتهمني أنني لا أهتم به، بالرغم من أنني أبذل كل ما في وسعي حتى لا يبكي وترتاح هي قليلا .حاولت مرارا أن أفهمها أن عاطفة الأمومة تختلف عن عاطفة الأب، لكنها كل يوم تلقي اللوم عليّ.

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

وعليكم السلام أخي الكريم، أنا لا أرى فيك قلة مسؤولية، بل رأيت من خلال رسالتك قمة المسؤولية، فالكثير نجد واقع في نفس المشكل لكن لا يحاول على تغيير الواقع وتحسينه، بل على العكس يداري ويكابر ويترك الأمور تتراكم، حتى يجد الزوجان نفسيهما في منعرج الخطر جراء الصمت المطبق.

أولا: تربية الأولاد مسؤوليتكما أنتما يا معشر الأزواج

إن تربية الأولاد مسؤولية الأم والأب على حد سواء، مكلفان بأمانة عليهم تأديتها، كل بحسب موقعه وقدرته، ولا يجب حصرها في طرف دون الآخر، والقيام بالمسؤوليات لابد أن يؤدي إلى نتائج مرضية .

ثانيا: على الزوجين أن يتقاسما الأدوار.. ويتفقان على أسلوب معين في التربية

أخي الكريم إن عقد القران بالزواج، هو خطوة نحو بناء مؤسسة زوجية فيها فريق عمل متكامل يسند فيه الأب الأم وتسند فيه الأم الأب، لهذا وجب عليهما الاجتهاد معا لتوفير بيئة سعيدة وآمنة وداعمة للطفل،

ثالثا: لماذا يبكي الأولاد عادة؟

الجوع: حيث يكون الطفل بحاجة إلى رضعات متكررة،

البلل: أغلب الأمهات يستخدمن الحفاضات، وحين تبتل تصبح مصدر إزعاج له،

الخوف: فلكل إنسان رد فعل إزاء أي أمر مفاجئ، وهو شعور لا إرادي من الفرد لحماية نفسه، لذا فإن

الأشهر الثلاثة الأولى من حياة الوليد تمتاز ببكائه خلال ساعات الليل، وغالباً ما يكون السبب هو الشعور بالجوع، لكن هذا لا يعني أن بكاء الطفل دوما مرتبط بالجوع.

عدم استخدام أسلوب العقاب، سواء الصراخ أو الضرب مع الأطفال،

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