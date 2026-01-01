بين غرقى واختناقات بالغاز وحوادث مرور..أكثر من 1.2 مليون تدخل في 2025

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال سنة 2025 حصيلة أولية 1.206.004 تدخل عبر مختلف ولايات الوطن. وهذا في مختلف الحوادث. في إطار مهامها اليومية الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات.

ففي حوادث المرور فبلغت عدد التدخلات 82.486 تدخل. حيث تم إسعاف 89.888 مصابًا. وتسجيل 2.066 وفاة.

أما حوادث الاختناقات والتسممات بالغاز وغاز أحادي أكسيد الكربون:، فقد تم تسجيل 930 تدخل. تم إسعاف 2.196 شخصًا. وتسجيل 130 وفاة.

وفيما يتعلق بحوادث الغرق في الشواطئ والمجمعات المائية بمختلف أنواعها خلال فترة موسم الاصطياف، فبلغ عدد التدخلات 76.759 تدخل. تم إنقاذ 53.228 شخصًا، وتسجيل 261 وفاة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجهها مصالح الحماية المدنية. وتؤكد في المقابل على أهمية الالتزام بقواعد الوقاية والسلامة. لا سيما في مجال المرور، والاستعمال الآمن لأجهزة التدفئة والغاز، وكذا احترام إجراءات السلامة أثناء السباحة.

وجددت مصالح الحماية المدنية دعوتها لكافة المواطنين إلى التحلي بالوعي والحذر، والتبليغ الفوري عن أي خطر. حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

