بين ما أريد أنا وما تريد أمي… أكاد أجن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدتي سعدت كثيرا بهذا المنبر وهذه الصفحة، وأريد اليوم أن أفتح قلبي علني أجد لديكم ما يثلج صدري وينير طريقي، أنا فتاة في الـ20 من العمر، تعلقت بشخص وهو الآخر متعلق بي، صحيح دائما يحصل بينا خلافات لكن لم تفرقنا

من جهة أخرى هذا الشاب يريد التقدم لخطبتي بالرغم من صغر سنه فقط ليبدي نيته الحسنة، لكن أمي ترفض دوما تقول أنني غير مؤهلة لخوض هذه التجربة، ولما وجدتني مصرة عليه صارت تحاسبني على كل صغيرة وكبيرة، لا بل منعتني من الخروج إلا وهي معي خاصة في فترة الحجر المنزلي الذي نمر به، مؤخرا سيدتي، تقدم لي رجل رفضته لان قلبي متعلق بآخر وسعادتي مقرونة به، في حين رحبت به أمي وتحاول إقناعي لأقبل.

أنا خائفة ومحتارة كثيرا هل أقبل بما تريده أمي أم أرفض..؟ لأنني إن رفضت فمن المؤكد أن أمي ستتعنت وترفض الرجل الذي اختاره قلبي، ولدي إحساس أنهم سيرفضونه لأنه لازال يدرس، أرجوك أنيريني فأنا أشعر بالشتات واختلطت عليّ الوجهات.