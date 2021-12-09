بين مبولحي وزغبة.. المنافسة على حراسة المرمى تشتد قبل مواجهة المغرب

نشر الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم التحضيرات الخاصة بالحراس التي قادها المدرب محمد بن حمو، وتواجد فيها كل من مبولحي، زغبة، ومجادل.

وركزت “الفاف” على تدريبات الحارس زغبة الذي قد يشارك أساسيا يوم السبت أمام منتخب المغرب في ربع النهائي كأس العرب.

كما عنونت “تحضيرات حراسنا.. المنافسة تشتعل”. و لم يفصل المدرب مجيد بوقرة بعد في هوية الحارس الذي سيشارك أساسيا، أمام المغرب. ويملك كلا من مبولحي وزغبة نفس الحظوظ.

و كان مبولحي قد قدّم ما عليه خلال مباراة السودان قبل أن يتراجع مستواه قليلا خلال مباراة مصر الأخيرة، خاصة بعد فشله في التصدي لضربة الجزاء، في حين قدّم زغبة ما عليه خلال مباراة لبنان التي شارك فيها أساسيا. في انتظار القرار الرسمي و الأخير للمدرب مجيد بوقرة.

كما قال مبولحي في تصريح سابق، على اعتباره أحد أكبر اللاعبين في الدورة “أشعر أني كبير في السن معهم. “لكن سأعمل ما في وسعي لتقديم الخبرة التي أملكها في المنافسة”.

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وتتجه أنظار عشاق كرة القدم سهرة السبت المُقبل الى العاصمة القطرية الدوحة. و ذلك لمشاهدة مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره المغربي لحساب الدور ربع النهائي من منافسة كأس العرب فيفا قطر 2021.

كما ستلعب المواجهة بملعب الثمامة المونديالي على أمل بلوغ الخضر للمربع الذهبي.

و وجه الناخب الوطني للخضر مجيد بوقرة رسالة مباشرة لخصمه القادم في الدور ربع النهائي لمنافسة كأس العرب فيفا قطر 2021.

و قال “الماجيك” قال في تصريحات صحفية مُباشرة بعد نهاية مواجهة منتخب مصر. “عندما تشارك في منافسة كبيرة وتريد الذهاب بعيدا فمن المؤكد أنك ستواجه منتخبات قوية”.

و إعترف نجم الكرة المغربية رفيق عبد الصمد بقوة الجزائر التي أظهرها في منافسة كأس العرب. وطالب عبد الصمد من لاعبي المنتخب المغربي المحلي بضرورة توخي الحذر من ياسين براهيمي وزملائه.

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