بين مستقبل أولادي ودلال أهل زوجي

السلام عليكم ورحمة الله. سيدتي ثقة مني في هذا المنبر، أردت اليوم البوح بما في قلبي، لأطلب النصيحة علني أنا على خطأ .فتنيرين طريقي إلى الصواب بإذن الله، أنا سيدة متزوجة أم لبنت وولد، أعيش في طابق منفرد مع أسرتي. في البيت الكبير لعائلة زوجي، لكن بالرغم من ذلك أجد الكثير من المتاعب في حياتي اليومية، أجل متاعب. لأنه لا يمكنني مواجهتهم بها، فالأمر متعلق بالأولاد لا أستطيع تربيتهم على طريقتي،

بين مستقبل أولادي ودلال أهل زوجي

فأهل زوجي يتدخلون كثير في شؤون أسرتي، يفرطون في دلالهم ويتساهلون جدا معهم، حتى أنهم اكتسبوا عادات سيئة خاصة في ألفاظهم، صدقيني يعلمونهم كلمات غير لائقة ويفرحون جدا عندما يتحدث بها أولادي، ونحن مجتمع دوما يلقي اللوم على الوالدين. خاصة الأم في تربية الأولاد، وكلما نبهتهم أو حاولت تقويم أي سلوك فيهم، يتهمونني بأنني أريد أن أبعد الأولاد عنهم. أو يقلون عني معقدة. فهل في تأديب أولادي ذنب أحاسب عليه؟

بين مستقبل أولادي ودلال أهل زوجي

سيدتي. أنا حلمي الوحيد مثلي مثل كل الأمهات. أن ترى أولادها يكبرون على تنشئة صحيحة سليمة، تفتخر بهم وبأخلاقهم، لكن في بيتي ليس لي الحق أن أأنب ابني إن تصرف بسوء، وليس لي الحق أن أعود ابنتي على اختيار كلماتها. أو لباسها، حتى زوجي يرى أنني أبلغ كثيرا في الأمر، ولما أحاول إثارة الموضوع دوما يرد عليّ بأنهم صغار. لا لوم عليهم فهل أنا مخطئة؟ وهل حقا أنا أبالغ في الأمر؟

السيدة سهام من الشرق

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

عزيزتي أعجبني فيك التعقل، ورجاحة التفكير، فأنت بالرغم من كل الخطر الذي يتربص بأولادك. إلا أنك لم تقللي من احترامك لأهل زوجك، بل تسعين لإيجاد حلول حكيمة. تحفظ أواصر الود بين أفراد العائلة، لأن تربية الأولاد مسؤولية كبيرة جدا. يتحمل أعبائها الأم والأب، لكن التدخلات الأخرى تزيد من صعوبتها،

بين مستقبل أولادي ودلال أهل زوجي

فمن الواضح أن أهل زوجك يحبون أولادك، لكن لابد من وضع حد لتلك التساهلات بأسلوب لين ناعم لا يفسد رابط الاحترام بينكم، ويحافظ في نفس الوقت مكانتك وعلاقتك بهم وخاصة بزوجك، دون الدخول في نقاشات عقيمة لإقناعهم. بعكس معتقداتهم، وإياك وتأديب الأولاد أمام جدهم وجدتهم، بل يجب أن يكون ذلك في حدود منزلك، وتفاهمي مع زوجك بأن الأولاد حتى وإن كانوا صغار. فلابد أن يتعودوا على السلوك الحسن، الذي يكتسبون به أخلاقهم لاحقا بإذن الله.

بين مستقبل أولادي ودلال أهل زوجي

أوصيك حبيبتي أن لا تفقدي أعصابك أمام أهل زوجك، فمهما كان لهم نية حسنة، وتصرفاتهم كلها نابعة من حبهم المفرط لأحفادهم، لذا تفهمي وضعهم وحوالي بالمقابل زرع أجمل القيم في أولادك في بيتك، واحرصي على أن تبقى العلاقة بينكم طيبة. لتنالي راحة البال إن شاء الله.